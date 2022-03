​Milett Figueroa se defiende con todo a las críticas tras ganar el Miss Supertalent (VIDEO)

Milett Figueroa salió al frente para defenderse de las constantes críticas recibidas por su participación en la prueba de canto del concurso Miss Supertalent en Corea del Sur, en donde obtuvo la corona.

“Yo acepto todas las críticas cuando en verdad tienen significado y no las burlas. Definitivamente, como lo digo no tuve retorno (en la prueba de canto), y no escuchaba la música, pero yo salí a divertirme y eso fue lo que hice”, señaló a la prensa.

La modelo dejó sentado que recibió muchas ofertas en Corea del Sur, pero sus compromisos en Perú se lo impidieron.

“Me ofrecieron quedarme allá para estudiar canto, baile actuación y yo decidí venir aquí porque estoy acá en proyectos que quiero realizar”, sostuvo Milett Figueroa tras invitar al público a la Villa de Papa Noel en Plaza Norte que se podrá apreciar hasta el 08 de enero del 2017.









