Milett Figueroa: “soy una actriz en formación”

Milett Figueroa dejó sentado que está preparada para las críticas y comentarios que puedan hacerle por protagonizar, junto con Emanuel Soriano, el músical “Pantaleón y las visitadoras”, que se estrena este 24 de mayo en el Teatro Peruano Japonés. Incluso, señaló saber lidiar con las comparaciones que puedan hacerle con Angie Cepeda, quien antes encarnó a “La Colombiana”.

“Soy actriz porque hace cuatro años trabajo actuando profesionalmente. Pero voy a considerarme toda mi vida una actriz en formación porque estoy en pleno proceso y nunca voy a terminar de crecer, de aprender, de capacitarme”, señaló.

Respecto a qué opina sobre las comparaciones con Angie Cepeda, sostuvo que “siempre las van a haber. Lo bueno es dar a conocer al público que esta adaptación de la novela de Mario Vargas Llosa es un musical. En la que hizo Angie, en el cine, fue ‘La Colombiana’ por su real nacionalidad”, indicó la también modelo, quien reveló que le encantaría hablar con ella para que le dé un consejito.

-¿Tu paso en “EEG” te ayudó en tu labor de actriz? ¿Regresarías a un reality?

Creo que todas las etapas de la vida te ayudan a crecer y a elegir dónde quieres estar. Ahorita estoy donde me nace, donde quiero estar. No podría decir no, pero ahora estoy enfocada en actuar, cantar y bailar a la vez. Me encanta el teatro musical y sé que les va a gustar, quiero que me escuchen en escena.

-¿Esta es la oportunidad perfecta para que la gente vea que has evolucionando en la actuación?

La experiencia la voy adquiriendo con todos los trabajos que he realizado. He hecho series, películas, teatro musical, gracias a todas las oportunidades que me han brindando, cada personaje ha hecho que yo sea mucho más disciplinada y responsable.

CIFRA

26 años tiene Milett Figueroa, quien protagoniza con Emanuel Soriano la obra

