La actriz y modelo Milett Figueroa utilizó su cuenta de Instagram para conversar con sus seguidores y confesó su estado emocional al responder preguntas de diversos usuarios.

Por ejemplo, uno de ellos le preguntó si se encontraba soltera. La popular actriz de “Pantaleón y las visitadoras” confirmó que no tiene pareja desde que, en 2018, se separó del bailarín Patricio Quiñones.

No obstante, pese a no tener una relación desde hace un año, la también modelo no dudó en asegurar que sigue creyendo en el amor. Para ella, es el sentimiento “más lindo”.

“Todavía (creo en el amor). Es difícil, pero es lo que nos mueve en todo sentido de la palabra. El amor es lo más lindo que hay en el mundo”, manifestó la recordada ‘Ninfa’ de “De vuelta al barrio”.

Ver esta publicación en Instagram 🍷🍝 Una publicación compartida por MILETT (@milett) el 10 de Dic de 2019 a las 6:10 PST

En otra de las consultas de sus fans, Milett respondió que es lo más importante para sostener una relación saludable. La modelo no tuvo reparos en defender la libertad que debe existir en una pareja.

“Nadie le pertenece a otro. Si en algún momento terminan juntos, será… si no, no es para ti. No puedes obligar a nadie a sentir y no te puedes obligar a dejar de sentir”, precisó Figueroa.

Recordemos que, en abril de 2018, Milett Figueroa dio por terminada su relación con Patricio Quiñones. Aunque la modelo no dio detalles sobre su ruptura, el bailarín se encargó de confirmar que se debió al poco tiempo que tenían para verse.