​¿Milett Figueroa ya no será 'Colorina'? Michelle Alexander revela la verdad

Tras circular algunos rumores de que Milett Figueroa habría sido desembarcada de la TN “Colorina”, la productora Michelle Alexander lo desechó y la confirmó como su protagonista. “Quiero recalcar que yo veo mucho talento y en Milett veo a una persona con muchas ganas de triunfar, de triunfar estudiando y preparándose”, señaló la también jurado de El Gran Show.

Interrogada sobre cómo se siente tras los comentarios de Alexander, Milett Figueroa dijo que "la verdad ya estaba cansada de las especulaciones, pero gracias a Dios se aclaró todo. ¿Andrea Montenegro? Sí, hasta se le mencionó (como su reemplazo). Siempre salen cosas así, pero son cosas de la envidia. Voy a viajar para dos entrevistas a Miami y volvemos para grabar 'Colorina'", sentenció tras anunciar que anuncia una sorpresa con una película.

Respecto a si su papel de "Colorina" está seguro, manifestó que "sí, yo creo que ese rumor siempre pasa a un segundo plano para nosotros. Con Michelle estamos trabajando juntas para este gran proyecto. ¿Cuándo grabamos? Pronto, no hay fecha definida", explicó Milett Figueroa.

Por otro lado, señaló que no le incomoda que la involucren sentimentalmente con su bailarín. "No en realidad es parte de sino hay química la gente no nos vería. Estamos súper concentrados en la competencia, en crecer gala a gala. No solo somos una simple pareja de baile. No hay nada más que una amistad y apoyo que es lo que todos tenemos para salir adelante", reveló.

RESPONDE A COLORINA. La sexy modelo Milett Figueroa le respondió a la actriz mexicana Lucía Méndez, recordada por ser la protagonista de la versión original de la telenovela “Colorina”, quien le aconsejó que se prepare para interpretar el personaje.

“Muy agradecida por los consejos de Lucía que es una diva mundial, definitivamente no va a ser fácil (interpretar a la Colorina), por eso me gusta porque nada fácil es divertido. Lo más lindo, lo más bonito que me ha tocado hacer en esta temporada es este papel y crear este personaje tan rico”, precisóMilett Figueroa en un alto de los ensayos en la academia de “El Gran Show” para “América Espectáculos”.

Milett Figueroa reiteró que interpretará a la “Colorina” desmintiendo los rumores que aseguraban que ha sido descartada para el papel y que vendría una actriz mexicana. Acotó que tiene el respaldo de la productora Michelle Alexander y el gerente general de América Televisión, Eric Jurgensen.

