La cantante estadounidense Miley Cyrus vivió un incómodo momento durante el concierto de Año Nuevo que presentó junto a Pete Davidson para la cadena estadounidense NBC.

La cantante interpretaba la canción “Party in the U.S.A.”, de su EP The Time of Our Lives (2009), justo minutos después de la medianoche, cuando notó que las tiras de su top se desprendieron.

Frente a la situación, Miley sujeto la prenda con su mano y le dio la espalda al público mientras seguía cantando y caminando hacía la parte posterior del escenario de donde desapareció. Su banda continuó tocando la canción y las coristas intentaron hacer todo lo posible para que el show continúe, cantando la parte que debía interpretar Cyrus.

Pasados unos segundos, la intérprete reapareció con una chaqueta roja encima y hasta se tomó el tiempo de bromear: “¡Definitivamente, todos me están mirando ahora!”, dijo. “(Aun así) llevo la mayor cantidad de ropa que he usado en un escenario”, agregó.

Al terminar, agradeció a la audiencia y a los televidentes en casa por sintonizarla y volvió a bromear sobre el inesperado momento que vivió durante el show.

“El programa de esta noche ha tratado de ser flexible. De aguantar los golpes y sacar lo mejor de las peores circunstancias. Y esa resistencia no debería terminar aquí. Llevemos eso al nuevo año con nosotros. Todos hemos aprendido a esperar lo inesperado”, comentó.

