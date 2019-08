Miley Cyrus y Liam Hemsworth anunciaron que están separados tras casarse en diciembre del año pasado luego de 10 años de noviazgo.

La confirmación la hizo el representante de Miley Cyrus para la revista People, a quien señaló que “Liam y Miley han acordado en separarse en este momento”.

Asimismo, la pareja pidió privacidad en este difícil momento, ya que estarían empezando los trámites de su divorcio: “Siempre en evolución, cambiando como socios e individuos, han decidido que esto es lo mejor mientras se enfocan en sí mismos y en sus carreras. Todavía siguen siendo padres dedicados de todos los animales que comparten, mientras toman amorosamente este tiempo aparte. Respeten su proceso y privacidad".

Miley Cyrus (R) and Liam Hemsworth arrive for the 2019 Met Gala at the Metropolitan Museum of Art on May 6, 2019, in New York. - The Gala raises money for the Metropolitan Museum of Art�s Costume Institute. The Gala's 2019 theme is �Camp: Notes on Fashion" inspired by Susan Sontag's 1964 essay "Notes on Camp". (Photo by ANGELA WEISS / AFP) ANGELA WEISS | AFP

Rumores de separación

Los rumores comenzaron luego que Miley Cyrus publicó una imagen en su cuenta de Instagram donde no aparece con su anillo de bodas.

“Mute me if you don’t want SPAMMED”, escribió la famosa cantante en la publicación en la que se ve sentada en una silla.

Cabe resaltar que Miley Cyrus y Liam Hemsworth tenían 10 años de pareja. La pareja se conoció cuando protagonizaron la película “The Last Song” en 2009.

En diciembre del 2008, la pareja se casó en una íntima celebración en Franklin, Tennessee, cuidad donde nación Miley Cyrus.