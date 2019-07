​Millonario Fidelio Cavalli le hace propuesta indecente a Sheyla Rojas │ VÍDEO

Sheyla Rojas está disfrutando en su totalidad el nuevo viaje que ha realizado a Europa y que la tiene, ahora, por Mykonos, en Grecia.

La rubia conductora de Estás en todas se dejó ver al lado del magnate Fidelio Cavalli a quien no ha dudado en besar y mostrarse, por demás, afectuosa.

(FOTO) Sheyla Rojas y Fidelio Cavalli están inseparables

Sheyla Rojas viajó en el avión privado del millonario, quien es cuestionado por vínculos con el narcotráfico.

Fidelio Cavalli ha mostrado cada uno de los movimientos que ha dado con Sheyla Rojas e incluso se grabó haciéndole una propuesta indecente a la modelo.

El magnate le pidió que muestre sus senos, pero Sheyla Rojas, al parecer no lo escuchó. Todo habría sido producto del desenfreno en el que se encontraban pues estaban en una fiesta con varios amigos.

"Hey baby, show me your boobs", le dijo Fidelio a Sheyla. El millonario no dejaba de repetir "Perú, Perú" a manera de ovacionar la procedencia de la rubia.