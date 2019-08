La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Gloria Montenegro, se pronunció tras el video difundido por el programa ‘Magaly TV La Firme’ donde se observa a Nicola Porcella aparentemente insultando a Angie Arizaga.

En declaraciones para ATV, la titular de la Mujer indicó que la entidad debe tomar “cartas en el asunto” ante la presunta agresión verbal mostrada en el video.

“Cuando vemos programas de esta naturaleza donde hay agresiones verbales, donde hay violencia psicológica, es fundamental que los entes rectores de estas entidades, tomen cartas en el asunto”, manifestó Gloria Montenegro.

En ese sentido, la titular de la Mujer explicó que han conversado con todos los medios de comunicación para pedir el apoyo en la lucha contra la violencia de género: “Nosotros hemos hablado con la mayoría de medios de comunicación para que todos los programas sean promotores de una cultura de diálogo, de paz, de respeto. Y que justamente en los programas tengan elementos educadores, motivadores, que permitan que la igualdad entre hombres y mujeres, en trato, en trabajo, en desarrollo; sea una realidad”.

“Nosotros estamos trabajando para que desde chiquitos, desde que van al colegio, sepan entender como un gran valor el mutuo respeto, la convivencia, pero sobre todo, que ese clima organizacional que debe haber en las escuelas, en los centros laborales, que tienen que haber en el hogar, sea una sumatoria para erradicar la violencia machista en nuestro país”, agregó la ministra.

Un mensaje

Al ser consultada sobre la negativa de Angie Arizaga de denunciar a su expareja, Gloria Montenegro afirmó que es un mensaje para que las mujeres aprendan a quererse.

“Ese es un llamado a todas las mujeres que realmente se quieren y se respetan: no podemos permitir ningún tipo de agresión. Si estamos luchando contra los feminicidios, si estamos luchando contra la violencia psicológica, no podemos permitirlo. Las mujeres tenemos que ayudar no solamente haciéndonos respetar sino denunciando cada hecho de violencia. La violencia psicológica,las agresiones físicas, verbales; no deben existir”, sostuvo la ministra de la Mujer.