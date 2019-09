La salida de Mirella Paz de la orquesta “Los Barraza” no fue en los mejores términos, al menos así lo hizo saber ella misma.

“Yo siempre he sido agradecida con las personas que me dieron la mano en algún momento. A ‘Tomate’ siempre le voy a desear lo mejor. ¿Si hay resentimientos? ¿Que yo andaba en poses de diva? Jamás. ¿Si me fui por dinero? Prefiero no responder”, señaló la modelo, quien hizo una seña haciendo saber que se fue del grupo por una deuda que él no le pagó.

En otro momento, la conductora de “Mujeres al Mando” aseguró que no está molesta con Carlos Barraza, pero las cosas no terminaron bien.

"No es resentimiento, solo que hubo algunas cosas que me incomodaron mucho, por eso yo decidí alejarme completamente (de Carlos). Hay personas que no me apoyan en mi carrera, ni se alegran por mis triunfos”, explicó al diario Trome.

Como se recuerda, Mirella Paz se alejó de la orquesta “Los Barraza” en el año 2018 tras varios meses de trabajar juntos.