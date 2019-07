Mirella Paz delata a Yahaira Plasencia con viaje a España que la involucra con Jefferson Farfán

Mirella Paz sorprendió al decir en vivo que es muy amiga de Yahaira Plasencia, así que al ver la nota que emitió su programa 'Mujeres al mando', sobre las nuevas coincidencias que unirían a la salsera con Jefferson Farfán en España, la exreina de belleza no pudo evitar comentar.

"Justo le comenté que quería unas gafas iguales, me dijo que las va a traer. Hablo con ella (siempre), es una gran amiga mía", fue lo primero que dijo.

A los minutos, su compañera Karen Schwarz le preguntó si sabía dónde estaba grabando su 'íntima' Yahaira Plasencia: "Está grabando... en España (risas). No sean así pues, ella está grabando con Sergio George en Colombia, pero podría irse a España, podría tomarse un avión e irse de vacaciones (...) Yo he ido a España sola, por qué no podría ir (Yahaira) a España a hacer compras", comentó.

Pero lo que más llamó la atención es que Mirella Paz comentó: "Todos merecemos ser felices". Además no supo qué decir cuando le dijeron: "¿Cómo puede grabar en Colombia si Sergio George está en España?".

Como se sabe, Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán se habrían delatado al publicar fotos que los unirían nuevamente, pero esta vez en España, a pesar que la salsera asegura estar en Colombia, mientras que su productor Sergio George está en España.