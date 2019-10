La conductora de “Mujeres al Mando”, Mirella Paz, decidió mostrarse en ropa de baño luego de bajar unos 30 kilos desde que se sometió a una operación por cuestión de salud.

Tras bajar varios kilitos, la exparticipante al Miss Perú y ahora conductora de televisión decidió mostrar sus nuevas curvas en ropa de baño y lo hizo dejando un mensaje en el que pide no juzgar a los demás.

“¿Usted quiere cambiar su mundo? ¿Qué tal si empieza por usted mismo? Pero ¿como se logra eso? Por medio de la observación. Por medio de la comprensión,sin interferencia o juicio de usted. Porque usted no puede comprender lo que juzga”, escribió Mirella Paz.

En agosto, durante el programa “Mujeres al mando”, la conductora contó que se sometió a un bypass gástrico luego de sentir dolores en el cuerpo.

“Hace exactamente cinco meses me sometí a un bypass gástrico por lo cual yo voy bajando 30 kilos. ¿Me lo hice por qué? Porque me empezaron a doler las rodillas, me empecé a engordar demasiado, mi ropa ya no me quedaba, sufría por las tallas. Más que por estética, fue por salud”, señaló en ese entonces Mirella Paz.

La conductora también contó que llegó a pesar 120 kilos por los malos hábitos alimenticios. Asimismo, Mirella Paz indicó que continúa llevando terapia.

Antes: