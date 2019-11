Mirella Paz volvió a utilizar su cuenta de Instagram para despotricar contra Magaly Medina, quien criticó su desenvolvimiento como conductora del programa “Mujeres al mando”.

“Ayer escuché unos comentarios destructivos nuevamente hacia mi persona. Quiero comentarles que a mí nadie me botó de un programa, que si me fui fue por voluntad propia”, aclaró la cantante.

Sin embargo, Mirella Paz nuevamente utilizó el tema de la edad para atacar a la ‘Urraca’: “Qué horrible y qué feo que una mujer se refiera mal hacia otra mujer cuando podría ser su hija, es más, hasta su nieta, que a Dios gracias no lo soy”.

“Cómo se le siente su odio y su resentimiento hacia la vida. Bueno señora le voy a decir algo: si usted quiso humillarme o hacerme sentir mal ¡perdió señora! Porque jamás, nada ni nadie pasa por encima de mí”, agregó.

Asimismo, la exconductora lamentó que Magaly Medina haya dicho que es una “persona vulgar y sin clase": ”Dedíquese a sus ampays que para eso es buena. Una mujer que se está refiriendo mal de mí, cómo me puede decir que no tengo educación ni clase ¿o sea, hello?".

De otro lado, Mirella Paz aseguró que los comentarios de Magaly Medina no la afectarán: “Todo el mundo sabe que yo he pasado por psicólogos y psiquiatras para poder superar el bullying que por años cargué, nada ni nadie va a venir a nuevamente hacerme sentir mal. Nadie, ni usted ni nadie”.

Finalmente la exconductora se refirió a las críticas que recibió por llamar “vieja" a la ‘Urraca’. ”No digo que no voy a llegar a los 100 años (...) pero le aseguro que mi vejez no se basará en herir el corazón de nadie ni destruir la vida de nadie porque yo no soy quién para hacerlo", precisó.