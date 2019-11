Mirella Paz reapareció tras sus “dimes y diretes” con con la conductora Magaly Medina, a quien llamó “vieja payasa” y “vieja mostra”.

La exconductora de “Mujeres al mando” habló con Ojo y reveló que las duras críticas que ha recibido no le han afectado.

“Sobre las críticas, no me hago líos ni me siento mal, soy muy fresca”, señaló Mirella Paz.

“A ver, para esa vieja que no tiene nada que hacer y viene a burlarse de mí, que sus comentarios se los meta a donde no le entra el sol. Señora, me zurro en sus comentarios ¡vieja payasa!”, dijo semanas atrás Mirella Paz sobre la ‘urraca’ quien únicamente había criticado su forma de conducir en “Mujeres al mando”.

De otro lado, Mirella Paz contó que mañana sábado llegará a “El dúo perfecto” para reforzar a los cantantes Nesty y Amy Gutiérrez.

“Extrañaba mucho la pista de Gisela”, señaló la cantante, quien reveló que se siente bien tras su operación de manga gástrica. "He bajado 33 kilos y me siento bien, ya no me duelen las rodillas”.