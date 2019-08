Mirella Paz revela cuántos kilos ha bajado durante estos últimos seis meses │VÍDEO

Mirella Paz conversó con diario Ojo sobre su nueva incursión en la conducción en el programa 'Mujeres al mando', además de los kilos que le ha costado bajar durante estos últimos seis meses.

"Yo estoy muy feliz, Jazmín y Karen me apoyan muchísimo porque saben que esto es nuevo para mí, pero me siento muy cómoda", fue lo primero que comentó para nuestro diario, asegurando que está contenta porque este año solo ha recibido buenas noticias con respecto a su carrera artística.

Por otro lado, Mirella Paz también reveló los más de 20 kilos que ha bajado, según declaró. La salsera resaltó que hace dieta, y hay un método natural en su cuerpo, que pronto lo contará.

"Estoy completamente soltera, no me he hecho la banda gástrica porque muchas personas me lo preguntan, hay un tratamiento en mi cuerpo, es natural, pero más adelante voy a hablar de eso. He perdido 26 kilos en cinco meses, hasta un poquito más", declaró.

Recordemos que Mirella Paz se presentó en 'El Gran Show' con varios kilos demás luego de estar en un programa donde había perdido peso. Sin embargo, un tiempo después, la cantante volvió a realizar un tratamiento para continuar con la dieta, y por su salud decidió nuevamente perder kilos. Así que en la actualidad luce más regia que nunca.

Antes

Después