Mirella Paz se quebró al revelar que se realizó una operación para bajar 30 kilos de peso por una cuestión de salud.

Durante el programa “Mujeres al mando”, la conductora contó que se sometió a un bypass gástrico hace cinco meses luego de sentir dolores en el cuerpo.

“Hace exactamente cinco meses me sometí a un bypass gástrico por lo cual yo voy bajando 30 kilos. ¿Me lo hice por qué? Porque me empezaron a doler las rodillas, me empecé a engordar demasiado, mi ropa ya no me quedaba, sufría por las tallas. Más que por estética, fue por salud”, señaló Mirella Paz.

La conductora también contó que llegó a pesar 120 kilos por los malos hábitos alimenticios. Asimismo, Mirella Paz indicó que continúa llevando terapia.

“Hasta ahora tengo psicólogo y voy a seguir teniendo psicólogo porque sufro de ansiedad. Yo era adicta a las gaseosas. Mi desayuno en la universidad era gaseosa, hamburguesa, alita broaster, jugos, papitas, doritos. Ahora me olvidé completamente de eso”, explicó con la voz entrecortada.