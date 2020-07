Mirella Paz reapareció en el programa “En boca de todos” para anunciar el lanzamiento de su tienda de ropa de venta virtual ‘La cachinita fashion’.

La conductora Tula Rodríguez aprovechó el momento para preguntarle sobre su pérdida de peso tras someterse a la cirugía de bypass gástrico.

“Ya voy 36 kilos (que he perdido). Ya no me queda nada (de la ropa que usaba). Estoy rematando esa ropa”, señaló la cantante, quien añadió que también vende prendas nuevas de todas las tallas. Y aseguró que siempre le gustó vestir coqueta hasta cuando pesaba 90 kilos.

Mirella Paz se hizo famosa el 2006 al participar en el concurso de belleza ‘Miss Perú’ y fue la primera mujer de talla grande en nuestro país ser parte de certamen.

