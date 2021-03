La cantante Mirella Paz desató su furia contra algunos usuarios que la cuestionaron por la última publicación que hizo en su perfil de Instagram.

Y es que recientemente, la exintegrante de “Los Barraza” compartió una fotografía en bikini. Por esta razón, una usuaria cuestionó la operación que se realizó para bajar de peso.

“No decía que amaba su cuerpo cuando era gordita. . Entonces ?”, preguntó el usuario.

Mirella Paz no se quedó callada y enfrentó al usuario: “Sí, ahora me amo el doble hijita”, fue su contundente respuesta.

Foto: captura Instagram

Sin embargo, otra usuaria cuestionó a Mirella Paz por la respuesta que dio: “Las verdades duelen jajajajaja lastimosamente te falta amor propio xq es la verdad eres bien creída”, señaló la cibernauta.

Esta vez, la exparticipante del Miss Perú desató su furia y lanzó fuertes frases contra la usuaria.

“Quien serás ni me importa , lo que si seé.. es que eres mi fan frustrada, y bien doble moral! Si no te gusto no te caigo o lo que fuese DÉJA DE SEGUIRME. jajajajajaja GRACIAS”, escribió la cantante.

Foto: captura Instagram

VIDEO RECOMENDADO

Janet Barboza cuestiona a su pareja Miguel Bayona

Janet Barboza cuestiona a su pareja Miguel Bayona

TE PUEDE INTERESAR