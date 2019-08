La cantante salsera y conductora del programa Mujeres al mando, Mirella Paz, no es ajena al reciente éxito lanzado por su amiga Yahaira Plasencia, “Y le dije no”.

Mirella Paz salió con todo a defender a la cantante a quien califica como su "causa" y hermana, por lo que señaló que es el momento de Yahaira Plasencia y que "está brillando ahorita".

“Justo estábamos conversando ayer, ella está tranquila, no voy a hablar de su vida amorosa, si está o no está, yo no hablo de eso con ella, yo hablo de su carrera profesional, está muy feliz con su proyecto, que la siga rompiendo, es su momento, ella está brillando ahorita”, dijo.

Respecto, al posible amiste entre Yahaira Plasencia y el seleccionado de Perú, Jefferson Farfán, Mirella Paz, dijo que no hablaría de ellos dos así hayan o no hayan regresado.

“Así regrese o si están no lo sé, no tengo conocimiento de eso, pero siempre le deseo lo mejor en su vida sentimental, con quien esté, en sus proyectos, en todo”, resaltó.