Antonella Salini, la Miss Teen Perú Universo reveló vía streaming con el diario Ojo, que conocidos futbolistas y chicos realities la contactaron vía redes sociales para poder conocerla. Sin embargo, los mencionado se dieron contra la pared, pues la reina de belleza los dejaba en visto.

“Me han mandado emoticones a mi Instagram y algunos mensajes. Pero nada, yo nunca les he hecho caso. Tengo enamorado, vengo de una familia con principios, yo me hago respetar como reina de belleza que soy”, dijo Salini .

Consultada sobre si esos futbolistas eran casados o con pareja, Antonella prefirió no mencionar sus nombres. “Son conocidos y si, tienen su compromiso, pero yo también y respeto a la persona que está conmigo”, sostuvo la peruana que el 10 de enero viajará a Panamá para participar en el Miss Teen Universo.

Vale indicar, que Antonella Salini es de Trujillo y cuenta con el apoyo de su organización que está liderada por Diego Alcalde, de quién señaló que “él siempre cuida a todas sus reinas y sabe todos nuestros pasos. ¿Si lo de Anyella Grados (la ex Miss Perú a la que quitaron su corona por haberse sido grabada en estado de ebriedad) podría ocurrirme a mí? No, para nada. En primer lugar yo no tomo, no me gusta . Soy una reina que representa a una organización y a un país y debo dar el ejemplo”, señaló.