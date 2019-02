Miss Trujillo envía su primer mensaje tras ser tildada de "actriz" por Nicola Porcella

La Miss Trujillo Claudia Meza se pronunció tras las declaraciones de Nicola Porcella en 'EVDLV', donde no solo aseguró que no drogó a la joven sino también dijo que esta había mentido.

En un mensaje publicado en Instagram, Claudia Meza expresó su confianza en la "justicia". Esto ocurrió poco después de que Jessica Newton, presidenta del Miss Perú, publicara un mensaje relacionado a este tema.

"Cuando una mujer dice no, es no. No depende de quién o cómo sea la mujer, nadie tiene derecho a tocarla si ella no quiere", escribió Jessica Newton en sus historias.

Como respuesta, la Miss Trujillo agradeció a Jessica Newton: "Gracias por tu apoyo incondicional mi Jess. Confío en que habrá justicia y hay un dios que todo lo ve", escribió Claudia Meza.

La llamó actriz

En una entrevista con Día D, Nicola Porcella negó haber obligado a Claudia Meza a beber alcohol contaminado; según el 'guerrero', la reina de belleza mintió en toda su versión: "Ahora, aparte de ser miss también es Meryl Streep, o sea, es la actriz más grande que tiene el Perú, es la primera actriz peruana [...] yo nunca la obligué a tomar, en ningún momento la obligué a tomar, eso no pasó, entonces ella va a tener que probar eso porque ella me está poniendo a mí como coautor de algo que no pasó".

