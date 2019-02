Miss Trujillo denuncia que habría sido drogada en la misma fiesta a la que fue Poly Ávila

Claudia Meza, Miss Trujillo, llegó hasta la comisaría de Asia para denunciar que habría sido drogada en la misma fiesta a la que fue Poly Ávila.

La organizadora del Miss Perú, Jessica Newton, confirmó que fue Claudia Meza la chica que se desmayó en la fiesta en la que drogaron a Poly Ávila.

"Sí es Claudia Meza y lamento que le haya sucedido estas cosas, pero a pesar de sus nervios se ha dado valor. Ella ha venido por voluntad propia", dijo Jessica Newton.

Sin embargo, Jessica Newton no quiso dar información sobre la denuncia que habría realizado. "Yo he escuchado las declaraciones, pero prefiero que salgan las declaraciones desde la policía. Yo no tengo nada contra nadie".

En medio de sus declaraciones, Jessica Newton aplaudió la valentía de la Miss Trujillo, en denunciar el hecho.

"No hay nada peor que ocultar por el que dirán. Yo respeto las declaraciones de la reina y la respeto a ella".

HAY MÁS...