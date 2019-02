Miss Trujillo responde a Nicola Porcella: "Quiere desequilibrar mi testimonio y limpiarse él"

La Miss Trujillo, Claudia Meza, habló para las cámaras de "Válgame Dios" tras las declaraciones de Nicola Porcella en el programa "El Valor de la Verdad".

Ella aseguró que el exguerrero, Nicola Porcella quiere poner en jaque su denuncia. "Creo que lo único que quiere es dejarme mal, desequilibrar mi testimonio y limpiarse él".

"Yo estoy dejando que todo pase por la vía legal, judicial porque así quiero que sea. Yo ya no veré más televisión porque veo y me estreso en realidad", añadió Claudia Meza.

Vio EVDLV

La Miss Trujillo, Claudia Meza reveló haber visto El Valor de la Verdad, sin embargo aseguró que fue necesario tomar una pastilla para poder calmarse.

"Cuando vi la entrevista en otro programa, estaba tensa. Incluso me tomé un calmante para ver las declaraciones. Nunca he estado en escándalos".

Ella negó haberse quedado hasta las 11 de la noche del día siguiente como lo aseguró Nicola Porcella.

"Es mentira que yo me haya quedado hasta las 11. No estaba tranquila, yo estaba con miedo. Él no puede decir que estaba tranquila, porque él estaba durmiendo".

HAY MÁS...