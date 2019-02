Miss Trujillo revela lo que sentía por Nicola Porcella: ''Sí, estaba deslumbrada" (VIDEO)

La Miss Trujillo, Claudia Meza, reveló los sentimiento que tenía para con Nicola Porcella antes de lo que ocurrió en la "Fiesta del horror" en el sur y en la que -según ella- fue drogada.

Claudia Meza reveló haberse deslumbrado por Nicola Porcella, por lo que estuvo con él durante y después de su operación.

"Yo fui amable al ir a visitarlo, al curar la herida y sí me sentía su amiga, sí estaba deslumbrada, no te voy a mentir, pero eso no tiene nada que ver con lo que me pasó", contó Claudia Meza en "Magaly TV La Firme".

Nada que ver

La Miss Trujillo, Claudia Meza, que nada tiene que ver que ella haya ido a ayudar a Nicola Porcella cuando fue operado con lo que ocurrió en la fiesta del sur.

"Yo fui a visitarlo a la clínica y luego a cambiarle la gasa de su herida, pero eso me parece irrelevante porque fue mucho antes de lo que sucedió esa noche", añadió.

