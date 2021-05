Janick Maceta dejó el nombre del país por todo lo alto tras ocupar el tercer lugar del Miss Universo 2021. Sin embargo, pese a su gran participación, nuestra representante ha decidido ponerle fin a su carrera en el mundo de la belleza. Así lo ha revelado en un diario local.

El diario Perú 21 conversó con Janick Maceta donde aseguró que sus días en las competiciones de belleza han terminado y que ahora se concentrará en sus objetivos personales.

“Ya me retiro. He logrado lo que quería lograr: que me escuchen, y solo espero contar con la oportunidad de tener las audiencias y que me den la oportunidad de abogar por los niños que sufren violencia sexual”, expresó.

Además, añadió: “He dado todo lo mejor de mí en ese escenario y he logrado hacer historia. Puse el alma, corazón y vida por mi Perú y seguiré trabajando por mi país”.

Como se recuerda, Janick Maceta se consagró segunda finalista en el certamen de belleza internacional. La representante de México, Andrea Meza logró la ansiada corona y Julia Gama de Brasil quedo en el segundo lugar.

