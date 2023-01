Este 3 de enero de 2023, las candidatas de Miss Universo deben llegar a Nueva Orleans, en Estados Unidos, para unirse a las actividades del concurso de belleza.

En ese sentido, la representando de Venezuela, Amanda Dudamel, quien tuvo una espectacular despedida en el aeropuerto internacional de Miami, lugar al que cientos de venezolanos llegaron para apoyar a su reina.

“Demasiado orgullo, demasiada alegría y sobre todo muchísimo amor”, dijo Amanda Dudamel cuando le preguntaron qué sentía al ver a tantos venezolanos en el aeropuerto.

“Me llevo estas flores, pero no solamente eso, me llevo toda su energía, me llevo todo su amor, me llevo estas buenas vibras porque Venezuela va más fuerte que nunca”, señaló la reina de belleza.

Cabe resaltar que Miss Venezuela es una de las favoritas en la próxima edición de Miss Universo, según los expertos en reinas de belleza. Sin embargo, la peruana Alessia Rovegno también está en la lista de favoritas.

Fuente: Instagram @arquitectodemisses

