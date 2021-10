Desde que apareció en las pantallas de la televisión, conmovió a todos con su bonita historia de amor que lo impulsó a demostrar su talento a nivel nacional. Néstor ‘Mito’ Plaza, es un cajamarquino con corazón chiclayano que tras la muerte de su esposa Nancy, decidió aceptar la propuesta de participar en “La Voz Senior” y gracias a sus impecables presentaciones se ganó el voto del público, convirtiéndose en el ganador de la edición 2021.

En entrevista para OJO, el cantante nos revela la canción que desea grabar de la mano de Universal Music como parte de su premio, las presentaciones que vienen con Pimpinela y sus planes a futuro.

A raíz de su experiencia en La Voz Senior, ¿ha cambiado el significado de música para usted?

Para mí la música no ha cambiado, creo lo que ha cambiado es mi forma de vivir. Antes vivía de una forma más ajustada y ahora tengo más responsabilidades. Es una gran responsabilidad tener un título nacional y ser reconocido no solo en el país sino en otros lados también. Me siento más decidido de continuar con la música, tal y como lo hubiera querido mi esposa Nancy, ya que ella nos alineo para seguir en este camino.

Desde que apareció en pantallas cautivó a todos los televidentes y se vio reflejado en las redes sociales. ¿Qué sintió al ver que era tendencia y los seguidores subían?

(Risas) Bueno eso del Instagram, Facebook, Twitter es nuevo para mí. A lo único que sé entrar era a YouTube y vi como en dos o tres días ya tenía como 500 mil vistas. Por eso le dije a mis hijos que se encarguen de eso. Siendo sincero, no lo esperaba ni me explicaba. Hasta en TikTok tengo seguidores (risas).

También en la calle, ahora que salí a Barranco, me paraban para tomarme fotos o darme regalos. Lo tomo con tranquilidad y lo agradezco.

¿Cuál ha sido el principal reto en esta competencia?

Lo más difícil para mí ha sido enfrentarme a un gran cantante y amigo como es Óscar Centeno. Todos en realidad hemos formado un grupo muy bonito. Lastimosamente las reglas del juego es que uno tenga que ganar y el público me eligió, por lo cual estoy muy agradecido.

¿Qué tan importante ha sido el apoyo de su gente de Ferreñafe?

Ferreñafe es una tierra muy emprendedora. Cuando hay una competencia, por ejemplo en la que participó el señor Carlos Burga (imitador de José José), apoyamos mucho. Igualmente pasó conmigo. ¿Cómo voy a ser un ingrato con esa gente que me ha acogido? no hay forma. Yo soy de Cajamarca y en Ferreñafe he vivido grandes momentos.

Lo escuché muchas veces decir que su meta era pararse en el escenario y cantar. Su idea al inicio no era ganar...

Esperaba ganar, pero no pensé que iba a llegar a la final porque habían muy buenos competidores. Yo siempre me decía: “si doy un paso adelante y gano, seguiré dando otro paso más, para seguir ganando”. La meta de Nancy era verme en un escenario a nivel mundial, sentí que lo estaba cumpliendo en cada gala.

Cuando estaba en la semifinal recién me comprometo más y digo: “Si Dios me está poniendo acá, vamos a ponerle más ganas”.

Ganó de la mano de los Pimpinela, ¿alguna lección o consejo que le haya quedado de ellos?

Su humildad y su sencillez. No solo conmigo sino con todo el equipo. He forjado una relación bien bonita con ellos.

Eterno amor

La señora Nancy, su esposa, ha sido la artífice de toda esta aventura, ¿verdad?

Así es, ha sido mi motor y motivo. En realidad de toda mi carrera musical. Siempre le gustaba que estemos en un escenario. Por cierto, quisiera por favor aclarar que mi esposa falleció por Trombosis. Un medio local sacó que fue por coronavirus pero no fue así. A ella le sacamos 6 hisopados y todos dieron negativos. Quiero aclarar eso, no murió de COVID -19, murió de Trombosis.

Señor Mito, recuerdo que muchos mencionaban en redes que querían un amor eterno como el de ustedes. ¿Qué le puede aconsejar a los jóvenes?

El matrimonio perfecto no existe. No hemos tenido el matrimonio perfecto, pero nos hemos amado y querido demasiado. Ha sido una mujer emprendedora y bueno. Por eso cuando canto digo: “Madre abnegada, digna esposa y amiga solidaria”. Ella llevaba a gente a la casa porque no tenían donde dormir. Por eso cuando ella fallece, la gente fue.

El premio por ganar La Voz Senior es grabar un single con Universal Music. ¿Cómo va este proceso?

La firma tiene que hacerse en los próximos días. Me han preguntado que canción puedo hacer y yo les he dicho que tengo 21 temas guardados, pero hay un tema compuesto netamente por Nancy en 1983 llamado “Ausencia”, que me gustaría sea la elegida. Cuenta su historia de cuando la mandaron a Lima para que estudie o no se si para separarme de ella. Es nuestra historia y estamos pensando que sea esa o quizás “Amar y vivir”, la canción con la que me presenté a La Voz Senior.

Próximos proyectos

¿Qué otro sueño tiene pendiente el señor Mito Plaza?

Quiero reactivar la orquesta. Debido a la pandemia todo lo de la música se truncó y a los músicos nunca nos dieron apoyo. Esperemos que se regularice y vuelva las fiestas presenciales.

¿Cuáles son sus próximos proyectos?

Gracias a Dios tenemos una agenda ajustada en cuestión de presentaciones en Ferreñafe. Hay también en mente una idea con la señora Lourdes Carhuas para hacer una presentación. Nos gustaría hacerlo a futuro. No solo con los finalistas sino sumar a otros participantes de la competencia. Por otro lado, me han llamado Los Pimpinela para participar en un concierto que tienen planeado hacer el 2022 en Lima. Me han dicho que me vaya preparando porque me van a invitar por ser su alumno preferido (risas).

