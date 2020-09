Elmer Molocho, la expareja de la Tigresa del Oriente, afirmó que él podría ser el padre del hijo que espera la bailarina Vicky Torero, pareja de Kike Suero.

En entrevista con el programa “Magaly TV La firme”, Elmer Molocho aseguró que tuvo un romance con Vicky Torero hasta el mes de agosto.

“Sinceramente yo creo que sí”, respondió el ex de la Tigresa del Oriente cuando le preguntaron si él podría ser el padre del bebé.

Según Elmer Molocho, la bailarina le aseguró que no estaba con Kike Suero: “Ella me dijo que con Kike solamente es show y conmigo sí tenía intimidad”.

En ese sentido, pidió una prueba de ADN para definir quién es el padre.

“Ella me decía que sí se estaba cuidando (...) Nunca pensé que esto iba a pasar, yo sí quisiera que ella me diga ‘Elmer, no sé si se puede hacer un ADN después que nazca el bebé’. No sé, si es mi hijo, yo creo que no lo puedo dejar a un lado”, explicó.

Por su parte, Vicky Torero respondió: “No hablo de mi vida privada”.

