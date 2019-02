Mónica Cabrejos se enfrenta a abogado de Nicola Porcella tras denuncia de Miss Trujillo

Este martes, Nicola Porcella llegó junto a su abogado Humberto Abanto al programa radial de Mónica Cabrejos para seguir defendiéndose sobre las graves acusaciones que realizaron la Miss Trujillo Claudia Meza y Poly Ávila.

Mónica Cabrejos lo primero que indicó fue que cree en la manifestación de Claudia Meza. Sin embargo, Nicola Porcella puso en duda la versión de la reina de belleza debido a que ocultó algunas verdades. Ante esto, la conductora respaldó la posición de la joven. "Yo en mi posición de activista en la no violencia contra la mujer, le doy fe absoluta a una mujer que dice haber sido atacada, tocada física y psicológicamente", señaló.

El abogado de Nicola Porcella sostuvo que creerle sin pruebas es un acto de fe, que ha defendido a mujeres y no se distancia de esa situación. "La verdad no tiene género, hasta el momento tenemos una serie de hechos confusas que puede generar múltiples versiones(...) El solo hecho que una persona levante una acusación no la hace parecer cierta. Cuando le damos género o sexo a la verdad, entonces tenemos un problema serio", indicó.

