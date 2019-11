Las conductoras de “Válgame” Mónica Cabrejos y Janet Barboza protagonizaron una fuerte discusión cuando debatían sobre si los personajes de “Chollywood” deberían postular al Congreso de la República.

Janet Barboza lamentó que Mónica Cabrejos “menosprecie” a Mariella Zanetti. “¿Por qué la desmereces?, ¿Por qué es de la farándula? Tú también eres de la farándula”, le dijo.

Ante eso, Mónica Cabrejos dijo: “Aquí me han contratado para dar mi opinión, no para sobarle al franela a quien me cae bien y destruir a quien me cae mal. No he terminado Janet (...) Hay no callenla por favor, no la soporto”.

Seguidamente, Janet Barboza la interrumpió para decir: “Es que no es un monólogo, tu hablas y yo hablo (..) hay la señora super educada como ha estudiado, crees que tienes super ideas. Yo soy empresaria, una mujer emprendedora, que no ha ido a la universidad, pero se ha preparado de formas alternativas”.

Esto al parecer no le gustó a Mónica Cabrejos quien amenazó a la productora del programa que callaría a Janet Barboza en vivo. “La calla usted con la callo yo”.

pelea janet y monica