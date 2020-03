Mónica Cabrejos no se despidió del programa “Válgame” este viernes, cuando sus compañeros anunciaron que el programa llegaba a su fin; sin embargo, en Instagram aseguró que ella decidió renunciar al espacio hace varios días.

Tras publicar el pantallazo de la noticia que ella misma informó semanas atrás, Rodrigo González arremetió contra Mónica Cabrejos y dejó entrever que estaba intentando “saltar” antes de que el “barco” se hunda.

“Patética. Cuando el barco se hunde las primeras en saltar ¿quiénes son?”, preguntó “Peluchín”.

Según Rodrigo, una de las principales razones del fracaso de “Válgame” era la “energía espantosa” que Mónica Cabrejos transmitía por a los televidentes.

“Nos quiere hacer creer (la que hace 2 puntos en su programa pedorro) que ella no tiene nada que ver en la cancelación ya que renunció antes ¡el fracaso te lo deben en gran parte a ti y al rechazo que generas con tu energía espantosa que atraviesa la pantalla y tus aires de superioridad, cariño nuestro”, fue el contundente mensaje de “Peluchín”.

Incluso, Rodrigo González recordó cuando Janet Barboza “cuadró” en vivo a su colega. “Lo único sensato que dijo la Retoquitos en este tiempo, adiós cariño”, señaló.

“Peluchín” asegura que el paso de Mónica Cabrejos por la tv fue “sin pena ni gloria”. “Avísenle que ya no vuelva, no van más, los sacaron del aire, no dieron la talla”.

