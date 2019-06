Mónica Cabrejos cuenta incómodo momento vivido con "Yuca" | VIDEO

La periodista Mónica Cabrejos decidió contar una experiencia vivida con Enrique Espejo, más conocido como "Yuca", luego de que este fuera denunciado por tocamientos indebidos por Clara Seminara.

Contó que todo sucedió durante un almuerzo. "A mí me había tocado pecho y yo quería pierna. Entonces por molestar, yo decía '¡ay, yo quiero pierna!' y él tenía pierna. Estábamos con Lucy Cabrera y se paró delante mío, fue y botó toda la comida a la basura y se pidió un menú de la cafetería".

Mónica Cabrejos dijo que tras esto, se quedaron sorprendidos y por eso prefirió mantener su distancia con "Yuca". Además, lo calificó como persona "impredecible".

"Hoy es alegre, feliz, amigable, al día siguiente amanece el tornado en la cabeza y tú no sabes si te va a saludar o si se molesta. Es una persona impredecible y las personas que han trabajado con él prefieren siempre guardar una distancia", añadió Mónica Cabrejos.

"Yuca" se defiende de acusación de tocamientos indebidos

En "El Valor de la Verdad", Enrique Espejo, "Yuca", no pudo contener el llantotras ser acusado por tocamientos indebidos por Clara Seminara.

"Yuca" rompió en llanto cuando dijo que esta situación ha afectado a su familia."No sé por qué lo hace y le pido disculpas ante cámaras y se lo vuelvo a pedir. No sé por qué lo hace. Mi familia se siente dolida".

Sin embargo, dijo tener el respaldo de su familia, en especial de sus hijas, quienes ahora son mayores. "Tengo cinco hijas mujeres y me han dicho que están conmigo, que me apoyan. Ellas son mi adoración y no voy a llegar a esta edad como aduce esta señorita".