Este jueves 02 de junio, Mónica Cabrejos visitó el set de Magaly Medina para comentar sobre el conflicto mediático entre Melissa Paredes y Rodrigo ‘Gato’ Cuba por los cambios en la tenencia de su menor hija.

La escritora peruana aconsejó a los exesposos a que no sigan en dimes y diretes por el bienestar de su pequeña. Además, le pidió al popular ‘Don Gato’ Jorge Cuba no involucrarse más en el pleito.

“El papá de Rodrigo ha intervenido en un rol equivocado, me parece. Cuando tienes hijos adultos, el rol de los padres no es intervenir, es acompañar emocionalmente, aconsejar, pero no tener una parte activa que no te concierne”, indicó durante su participación en ‘Magaly TV, La Firme’.

“Uno tiene que dejar a los hijos que experimenten. El papá no puede ponerse a discutir públicamente con la mamá de la nieta. Eso rompe y fractura la relación”, agregó.

