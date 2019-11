La conductora del programa Válgame, Mónica Cabrejos, salió al frente para revelar un hecho que hizo que saliera, hace muchos años, de la televisión.

Era el año 2009, cuando Mónica Cabrejos conducía un programa en Panamericana Televisión. Fue en ese entonces que la producción preparó un informe sobre una niña que estaba a punto de quedar ciega al no recibir la ayuda prometida por el programa de Gisela Valcárcel.

Según Mónica Cabrejos, la misma Gisela Valcárcel llamó al canal, pese a que no pertenecía a este, para pedir que no saliera el informe que la dejaría mal parada.

“Gisela no trabajaba en Panamericana, sin embargo, sí hizo llamadas telefónicas, yo la he escuchado. Este tema a mí no me duele porque, en ese momento, yo hice lo que tenía que hacer porque por encima de mi ego, estaba la salud de una niña de 9 años que estaba a punto perder la vista”, reveló.

Mónica Cabrejos confesó que amenazó con irse si el informe no salía.

“Solo tenía que salir el informe para que el instituto nos los de. Entonces yo les dije (a los productores) si no sale, yo tampoco salgo”, relató.

“Me costó volver a la televisión y conseguir un instituto de salud. (La niña) vino de Puno a reclamar algo que le habían prometido”, agregó.

