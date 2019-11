Mónica Cabrejos y Jonathan Maicelo protagonizaron una fuerte pelea durante el programa “Válgame”. Todo ocurrió luego que el boxeador llamó “asquerosos” a los conductores e incluso tildó de “deshonesta” a Mónica.

“Todos ustedes son lacrosos por hacer eso, me quisieron sorprender y a las finales estaba quiero, me quisieron hacer pelear con el otro muchacho. Eres deshonesta, Mónica (...) palteas Mónica”, dijo Jonathan Maicelo.

Enfurecida, Mónica Cabrejos arremetió contra Jonathan Maicelo y le pidió que no le falte el respeto: “Demasiada falta de respeto ya (...) si dependiera de mí, yo te apagaría la cámara a ti”.

Pero eso no fue todo, ya que Mónica Cabrejos pidió que saquen de la pantalla a su examigo: “Vamos a dejar esto aquí, nosotros no vamos a ser groseros como Jonathan y si no se levanta el microondas, yo me levanto de este estudio y no regreso más. Esto es una falta de respeto. Las cosas y los apelativos con los que nos ha tildado este sujeto son no permitidos. ¡Señora productora, por favor, levante la imagen de Jonathan Maicelo!”.

Mónica-Maicelo