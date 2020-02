Gran polémica ha causado Karen Schwarz al acusar a Rodrigo González de “meterse” con su hija por publicar un video donde aparece la niña pese a que “Peluchín” le tapó el rostro.

Y es que con este video, Rodrigo González quería evidenciar que Karen Schwarz prefería mirar “Esto es guerra” y no Latina, ya que se apreciaba el reflejo del televisor. En esta historia, “Peluchín” nunca se refirió a la hija de Karen y Ezio Oliva.

No obstante, esto ha generado la ira de Karen Schwarz, quien ha amenazado a Rodrigo González directamente. Por su parte, su amiga Mónica Cabrejos salió en su defensa y también criticó al exconductor de “Amor, amor, amor”.

“Karen está no solo molesta sino que también está triste. Hay que tener en cuenta que Karen es una mujer gestante, con una gestación avanzada y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a hacer lo que ha hecho Rodrigo González con la pequeña hija de Karen", dijo en “Válgame”.

Según Mónica Cabrejos, lo que hizo Rodrigo González es “ilegal”. Por si fuera poco, lo acusó de criticar a Karen Schwarz por hacer “lo mismo” que hacen sus amigos con sus hijos (exponerlos en redes sociales).

”Yo no tengo que ser mamá, no tengo que ser papá, no tengo que haber parido para saber que legalmente no se puede ¡Señores, no se puede! Después has puesto un efecto Rodrigo González emulando a un niño (...) a mí me gustaría que seas tan crítico como eres en este caso, con tus mejores amigas, como por ejemplo María Pía Copello, que hace lo mismo con sus hijos. Todas las madres y todos los padres tienen derecho a decidir si quieren o no publicar la foto de su menor hija".

Mónica Cabrejos también expresó sus deseos de que Karen Schwarz demande a Rodrigo González: "Yo creo que esta vez te equivocaste y ojalá que Karen Schwarz te querelle para que no vuelvas a tocas a su pequeña hija y a la que viene en camino”.

Mónica Cabrejos critica a Rodrigo González por hija de Karen Schwarz - diario Ojo

VIDEOS RECOMENDADOS

¿Karen Schwarz demandará a Rodrigo González por usar foto de su hija? -DIARIO OJO

TE PUEDE INTERESAR