Mónica Cabrejos sobre polémicas declaraciones de Santi Lesmes: "necesita trabajar"│VIDEO

La conductora Mónica Cabrejos también opinó sobre las polémicas declaraciones que Santi Lesmes realizó contra Susan Ochoa tras su renuncia a "El Artista del Año".

"(Santi Lesmes) ha hablado mal de todo el mundo […] Yo creo que hay que entenderlo. Está buscando llevar el pan a su casa, y cuando uno necesita trabajar es capaz de cualquier cosa, cuando hay necesidad. Yo creo que él está un poco desesperado, ha sido muy desatinado el comentario a Susan, porque no creo que la conozca mucho”, dijo Mónica Cabrejos durante su programa en Capital.

No siente pena

Según Mónica Cabrejos, no siente pena por Santi Lesmes porque es considerado en "El Artista del Año" por sus comentarios polémicos.

"No me da pena porque yo no sé si canta: ¿canta?, ¿baila?, ¿actúa? Lo ponen ahí porque es polémico y es capaz de decir cosas como esa De repente lo que Gisela no puede decir, lo dice él".

Sin embargo, la conductora de radio admitió que el comentario del español fue ofensivo con Susan Ochoa: "Está ofendiendo porque decir que eres ‘un lobo con piel de cordero’, quiere decir que eres una hipócrita que te pintas como una santa, como un ángel y en realidad eres un demonio y eso si me parece ofensivo".