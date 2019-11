La periodista Mónica Cabrejos contó la llamada que tuvo Mariana Ramírez del Villar, productora de PRO TV y Claudia Uriarte, productora de la Teletón.

Antes de contar la llamada que habría sido grabada, le advirtió a la producción de “Válgame” que no emitiría la llamada, sino que solo contaría su contenido.

“Y no me pidan que lo ponga en audio porque esta llamada está grabada. No lo voy hacer porque está fuera de lo permitido. Esta llamada es entre Mariana Ramírez del Villar, productora de PRO TV y Claudia Uriarte, productora de la Teletón”, dijo la periodista.

Seguidamente contó lo que se escucha en la llamada telefónica. “El resumen es el siguiente, Claudia llama a Mariana para decirle y disculparse sobre todo porque la Teletón y ella como productora no veta a nadie, todos son bienvenidos”.

“Además, advierte que la Teletón no discrimina a nadie, desmintiendo lo que habría dicho Jorge Gripa, el gerente de América Noticias, de que la Teletón habría pedido que no vaya Tula Rodríguez”, añadió Mónica Cabrejos.

audio monica cabrejos