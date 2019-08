Mónica Cabrejos romperá su silencio en la nueva emisión de su programa “Al sexto día”, la conductora colocó solo un adelanto de lo que se verá en esta nueva edición de Panamericana, donde le responderá fuerte y claro a Olenka Zimmermann tras sus ácidas críticas en redes sociales.

“(He recibido) Una gran cantidad de mensajes racistas”, es lo que primero que comenta luego de la sorpresiva salida de la expresentadora Olenka.

Es por eso que Mónica Cabrejos hizo un alto a los comentarios para asegurar que ella le pondrá su propio estilo al programa. “Que haya estado una conductora por 9 años, no significa que no pueda venir otra, hacerlo diferente y lo haga mejor o peor que la otra”, dice.

“Y a mis amigos hipócritas, voy a estar acá muy buen rato”, agrega la periodista.

Por su parte, recordemos que Olenka Zimmermann reveló que la decisión de que se fuera del programa, a pesar que tenía contrato hasta diciembre de este año, fue tomada por la dueña de la nueva productora.

“A mí la señora nunca me llamó, se zurró en mi contrato, no le importó que tengo una hija que mantener, que ayudo a mi madre con su manutención, que tengo que pagar la renta y tarjetas de crédito. No me quieren reconocer ni agosto, estoy angustiada, fastidiada”, indicando que no puede decir el nombre de la dueña porque la podría demandar.

"Esta señora que ha comprado el programa es especialista en TV basura, programas de espectáculos y farándula, obviamente quiere darle un giro al programa; pero me ha cerrado de una manera abusiva, asquerosa, se ha zurrado en el público y en mi contrato”, indicó.