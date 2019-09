mmayta@grupoepensa.pe

¿Cómo era Mónica Cabrejos en el colegio? Tranquila, bastante estudiosa, cumplida. Chacoteaba en el recreo, pero en el salón era respetuosa con los profesores. Yo siempre iba por el diploma. Fui policía escolar. Además, como estaba becada, tenía que esmerarme.

Y de tu adolescencia, ¿qué nos puedes contar? En verdad, para mí fue complicado. Yo no he tenido ni infancia ni adolescencia; tuve que pensar como adulta. No hubo tiempo de ir a fiestas; estaba más preocupada en trabajar. Luego de que murió mi mamá, recién empecé a ser adolescente. Tenía 18 años.

¿Su partida fue lo más duro que te tocó vivir? De hecho. Yo vivía solo con ella, porque para ese tiempo mi hermana se había ido a vivir a otro lado. Mi madre es irremplazable; sin embargo, luego de que pasó todo, pude afrontar cualquier cosa.

¿Qué recuerdos guardas de ella y de tu padre? Tengo pocos recuerdos de mi padre, ya que él no vivió conmigo; fue una persona ausente en mi vida. Pero de mi mamá recuerdo sus risas, su buen humor, su ánimo, sus ganas de salir adelante. A los 49 años, dejó de existir a causa del cáncer.

¿Cómo fue tu relación con ella? Mi mamá siempre fue mi ejemplo, mi apoyo, mi amiga. Pero hubo momentos en los cuales yo creo haber sido su mamá. Ahora adulta me doy cuenta de lo que viví con ella. Siempre fue una excelente madre a pesar de todo, de cualquier circunstancia que hubiéramos pasado. Jamás me dejó; estuvo a mi lado hasta el final.

¿Tu familia tiene algo en común? Se caracteriza por el buen humor, las ganas de joder; todo es risa a pesar de que existan mil problemas. Somos de soltar varios chistes.

Por otro lado, ahora está a la cabeza de “Al sexto día”... Yo no tenía mapeado volver a la TV, porque para mí es una chamba más; aunque es una gran oportunidad de crecer profesionalmente. Soy capaz de afrontar cualquier cosa. “Al sexto día” está alejado de la farándula; esto es un periodismo de costumbres, que refleja lo que se vive día a día.

Tras tu ingreso al programa, has recibido muchas críticas en las redes. Tú has hablado de discriminación; algunos podrían decir que te pones en plan de víctima y que siempre sacas a flote el tema del racismo... Yo no me pongo en plan de víctima; al contrario, a mí me han puesto en el rol de villana, como si yo hubiera “serruchado” y quitado el trabajo (a Olenka Zimmerman). A ella la ponen llorando y reclamando su dinero. Los mensajes más críticos han sido de hombres, pero yo no leo teleprónter. Ciertamente hay mucho racismo. No perdonan que una afrodescendiente esté en la TV. A Olenka no la conozco y por eso no tengo nada bueno que decir.