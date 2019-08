Tras los comentarios de Olenka Zimmermann en las redes sociales sobre lo que piensa del nuevo formato que presentó Mónica Cabrejos en “Al sexto día”. La periodista respondió fuerte y claro sobre este tema.

Lo primero que dijo Mónica Cabrejos es que ella no es responsable del contenido, así que el productor debería hablar de ese tema. Asimismo, indicó que ella jamás se ofreció para conducir, todo lo contrario.

“Yo no me ofrecí (para conducir). Los productores tendrían que decir cuáles son las motivaciones para cambiar de conductora”, declaró para diario Trome.

“La he visto un par de veces en mi vida y no sé más de ella. Le agradezco su sintonía, nada más, porque nos vio. Hemos sido el programa más visto el sábado en Panamericana Televisión”, sentenció.

De la misma manera lo hizo por su cuenta oficial de Instagram, donde resaltó que a estas alturas de su vida no necesita pelear. “Así ando... Relajadita y feliz... Si tú dices que vales 100000000 millones yo te digo que sí... Aunque yo sepa la verdad. Ya no gasto energía en asuntos que no me suman absolutamente nada”, escribió Mónica Cabrejos en la descripción de una contundente imagen.