Mónica Cabrejos da "tremenda" revelación sobre George Forsyth que daría un giro al caso de Vanessa Terkes

Hace solo instantes, Mónica Cabrejos dio tremenda revelación que no dejaría nada bien a George Forsyth, ya que hasta el momento, la que está siendo duramente criticada es Vanessa Terkes, y no el alcalde de La Victoria. Esto, debido a que es la única que se ha presentado en los medios para contar su verdad, sin embargo, el exfutbolista también está haciendo lo suyo pero por "debajo de la mesa", así lo confirmó la conductora de televisión.

Mónica Cabrejos al escuchar a los panelistas de 'En Exclusiva' que George Forsyth hasta el momento no se defendía porque había evitado salir en televisión a realizar su descargo, comentó:

"Sí se está defendiendo a través de otras personas porque está mandando a llamar, está mandando a juntar, te da un regalito a través de WhatsApp, a través de un amigo y te dice 'oye, pasó esto'. No sé si manipular, pero está soltando (información)", fue lo primero que dijo.

¡Se contactaron con ella!

La periodista sostuvo en vivo que gente cercana a George Forsyth se contactó con ella para darle información privilegiada, tal y como lo han dicho Tilsa Lozano y Magaly Medina en sus respectivos programas. Ante esto, Mónica Cabrejos les puso un par de condiciones, una de ellas era grabar la conversación o que George Forsyth se presentara en su programa en la radio. Esto, no fue aceptado por los asesores del alcalde.

"No lo he dicho hasta el día de hoy, un allegado al alcalde Forsyth quiso reunirse conmigo y hablar por teléfono para contarme su versión de los hechos y yo le dije 'que si hablaba conmigo, tendría que ser grabado o en el programa que yo conduzco en la radio porque en las reuniones privadas para recibir información, donde no se puede hacer una repregunta de su versión, me parece injusto y creo que ahí hay una manipulación", contó.

Mónica Cabrejos agregó que al ver que no aceptaron las condiciones, prefirió dar un paso al costado porque si una persona no tiene nada que temer, no se oculta. "Esta persona me dijo que el mismo (George Forsyth) quería hablar conmigo a través de una videollamada, yo la verdad no acepté porque si una persona no tiene nada que temer, te lo dice públicamente, si tú te quieres defender de algo te sientas y tienes la posibilidad de preguntarle 'si es que es verdad que eructaba en la cara a Vanessa'", sentenció.

Recordemos que Vanessa Terkes aseguró que George Forsyth estaba manipulando a algunos medios. "Le pido al señor que no mande su gente, que manipule a los medios, ya basta", resaltó para radio Corazón.