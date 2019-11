La conductora del programa “Válgame”, Mónica Cabrejos, contó una información que según ella lo sabe de primera fuente sobre Gisela Valcárcel y Tula Rodríguez.

Según contó Mónica Cabrejos, hace un par de años, Tula Rodríguez necesitaba ayuda espiritual, por lo que decidió acudir a una iglesia, sin embargo, nunca más regresó poruque Gisela Valcárcel le envió decir que no vuelva.

“Hace unos años, Tula Rodríguez tuvo un himpase familiar muy grande. Lo tengo que pensar, porque yo tengo la información completa (...) Tula Rodríguez hace años tuvo un problema familiar muy grande y a pedido de su hermana decidió recurrir a Dios, ir a una iglesia porque necesitaba ayuda espiritual y una amiga le llevó a la iglesia donde va Gisela”, contó Mónica Cabrejos.

Seguidamente reveló que después de la primera vez que asistió, Tula Rodríguez no regresó. “Esto lo se de primera mano. Tula fue a la iglesia y después de la primera vez que Tula fue, la misma amiga le dijo que a pedido de Gisela Valcárcel no vuelva a ir. Le dijo que no era bienvenida”.

