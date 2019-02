​Mónica Cabrejos revela lo que le dijo a Nicola Porcella tras terminar entrevista (VIDEO)

La locutora radial Mónica Cabrejos contó en el programa de Magaly Medina que habló con Nicola Porcella luego de la entrevista que le hizo en radio Capital.

Mónica Cabrejos le dio un consejo que hizo entrar en razón a Nicola Porcella, quien podría tener problemas con la justicia, luego de las denuncias que hicieran Poly Ávila y Claudia Meza tras la fiesta del terror.

“Nicola no ha tomado conciencia, yo hablé con él fuera del micrófono y le dije yo te recomiendo que abandones esa postura de desestimar la denuncia que puede ser tan válida como el de cualquier otra mujer, esta chica ha sido vulnerada”, confesó Mónica Cabrejos.

Mónica Cabrejos siguió relatando todo lo que le dijo a Nicola Porcella, una vez que se apagó el micrófono.

“Después de la entrevista yo le dije: “yo te recomiendo Nicola que no desestimes la posibilidad de que Claudia haya sido vulnerada sexualmente, porque tú no estabas ahí, tú tienes que creer en la palabra de alguien que te dice que se sintió vulnerada”. Lo empezó a pensar y se dio cuenta que en realidad no son dos bandos de enemigos, sino que debe ponerse a derecho y empezar a colaborar porque él no tiene nada que ver”, afirmó.

