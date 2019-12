En el programa “Válgame” se lanzó una bomba. Resulta que dejaron entrever que Sheyla Rojas sería el nuevo jale de Latina este 2020.

El co-conductor del programa de espectáculos, el “Zorro” Zupe, dijo: “A mí me han dicho que sus taquitos han estado sonando. No me han dicho para dónde, pero sí han estado sonando”.

Pero la cosa no quedó ahí, pues Mónica Cabrejos fue más allá y contó que Sheyla Rojas ya habría pedido un camerino.

“A mí sí me han dicho que además de Chabelita, la siguiente rubia que estaba en negociaciones en Sheyla y que en el edificio donde nosotros estamos, ya habría pedido un camerino que está allá atrás”.

Incluso se animó a decir quién sería su reemplazo en América Televisión. “El nombre sería Brunella Horna”, contó.

Según el “Zorro” Zupe, personas del mismo canal de Pachacamac le habrían contado que ya no la querría contratar por los escándalos protagonizados este 2019.

