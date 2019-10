Tras varios pleitos que han protagonizado en el set de ‘Válgame’, la producción del programa decidió realizar el bloque ‘La Catarsis’ para que los seis conductores se digan sus verdades frente a frente.

La primera “víctima” fue Mónica Cabrejos, quien se retiró del set porque no soportó todo lo que sus compañeros pensaban de ella.

“Ella viene acá con todos sus títulos, diciendo que es periodista, pero el verdadero periodismo te da la cancha”, dijo Kathy Sheen. En otro momento, también dijo que “las chicas de maquillaje no te soportan, por eso han pedido de que te vayas a otro lugar”, agregó la presentadora.

“A mí desde un principio me dijeron que eran seis conductores y no que Mónica iba a ser la principal”, resaltó Kurt Villavicencio. “Aparte que cuando tú no estás el ráting sube más”, comentó Janet Barboza.

Todos estos comentarios, no dejaron bien parada a Mónica Cabrejos, así que prefirió decir “bye, bye” en vivo, dejando sorprendidos a todos por su actitud.