Mónica Cabrejos a Sheyla Rojas: "esto podría ocasionarle graves problemas con la tenencia de su hijo"│VIDEO

Sheyla Rojas está en el ojo de la tormenta esta vez por salir del Perú para lucirse al lado del millonario libanés Fidelio Cavalli, quien sería su nueva pareja, mientras su hijo se habría quedado con una trabajadora del hogar en Lima.

Al respecto, Mónica Cabrejos indicó que la exposición de esta supuesta relación se le habría escapado de las manos a Sheyla Rojas.

"Yo creo que la exposición que le ha dado Fidelio en esas historias en la fiesta de Mykonos ha sido algo que se les ha escapado todo. Creo que ni ella misma entendía en ese momento lo que él decía", señaló.

Por su parte, Jazmín Pinedo continuó mostrándose asombrada por la actitud de Sheyla Rojas: "Mientras más creo que entiendo, más me confundo. Yo hasta ahora no entiendo cómo Sheyla puede estar (disfrutando) con el tipo que la expuso de la manera que la expuso. Fácil a ella no le molesta, ¿cómo no le va a molestar? (...) La exposición creo que ha sido sumamente innecesaria".

En ese sentido, Mónica Cabrejos indicó que "uno se divierte como mejor le parece", pero que la exposición podría generar problemas a Sheyla Rojas con su hijo con Antonio Pavón.

"Ojo: esto podría ocasionarle graves problemas con el tema de la tenencia de su hijo. Dios quiera que no, Dios quiera que Antonio no tome acción con eso", sostuvo la conductora.