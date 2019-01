Mónica Torres abre su corazón: "si no te halagas tú, no esperes que alguien lo haga"

La actriz Mónica Torres, caracterizada por la simpatía de sus personajes, nos cuenta que le gustaría incursionar en el drama en un futuro. Además, nos revela ser una persona muy “apapachadora” y engreidora en el amor.

¿Cuál es el mejor recuerdo que tienes de tu infancia?

Los juegos de mi infancia. Esa libertad de poder jugar en la calle, que ahora la vemos muchas veces opacada por la tecnología.

¿Cómo te diste cuenta que la actuación era lo que querías?

Fue algo complicado porque yo he tenido sobrepeso toda mi vida. Al principio pensaba que eso no era para mí, que no me iban a llamar. No estaba muy convencida, por eso terminé estudiando comunicaciones, pero eso me llevó a acercarme más con la actuación. Comencé con los talleres y sin querer queriendo, se podría decir, entré a la actuación.

¿Quien crees que ha influenciado en ti televisivamente?

Estoy clara, Efraín Aguilar. Creo que vio algo en mí y por eso me propuso formar parte de una serie. De ahí sale “Mil oficios” que fue, creo yo, con lo que me hice conocida. Pero, además, este proyecto me sirvió para darme cuenta que esto era lo que realmente quería. Que la actuación era lo mío.

¿Qué crees que tienes en común con Pepa de “De vuelta al barrio”?

Las dos podemos meternos en cualquier locura o podemos seguir a la prima donde sea, me considero amiga. Pero si Pepa es más modosita, más recatada, yo sí me considero más desenvuelta, soy una “loca calata”.

¿Qué te gustaría hacer en un futuro?

Yo me desenvuelvo mucho en la comedia, es para lo que más me han convocado, pero creo que tengo una deuda con el drama.

¿Cuál es el personaje que más te ha gustado interpretar?

Una de las cosas que me encantó hacer es “La Gorda”, una obra que desenmascara a la sociedad y sus prejuicios sobre las mujeres con sobrepeso. Mucha gente me criticó cuando hice esta obra pero, lamentablemente, son hechos que pasan a diario. Pienso que si no se expone, no se reflexiona.

¿Qué le dirías a las personas que juzgan algún aspecto de su cuerpo?

El día que encuentres más cosas positivas en ti que negativas, ese día vas a sentir que realmente te quieres. Lo demás no debe importar. Si no te halagas tú, no esperes que alguien lo haga.

¿Hay algo que creas que la gente piensa sobre ti que no sea cierto?

Que como mucho. La verdad es que no, soy operada de manga gástrica, por ende mi estómago todavía no está del mismo tamaño y como porciones pequeñas. El problema es que no hago ejercicio, que debería, así que eso hace que asimile y engorde comiendo lo poco que como.

¿Cómo eres en el amor?

Engreidora, me gusta mucho estar apapachada, me encanta compartir momentos, pero sobre todo cocinar. Tengo muy buenos comentarios sobre mi comida.

¿Qué es lo que más te gusta de tu pareja?

La capacidad que tiene para sorprenderme siempre.

OJO CON ESTO:

Emilio Jaime 'echa' a Flavia Laos: “terminó conmigo y a la semana estaba con Patricio Parodi”

Karen Schwarz se quiebra al recordar el terrible accidente que sufrió con Ezio Oliva (VIDEO)

Juan Carlos Ferrando grave en hospital y con pronóstico reservado (FOTOS)



Magaly Medina muestra, con pruebas en mano, que Paolo Guerrero y Alondra García Miró no están juntos

HAY MÁS...