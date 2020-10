Monique Pardo no se anda con rodeos, ni menos pretende “dorar la pildora” ante los acontecimientos que se le presentan en su carrera. Con esa franqueza que le ha generado enfrentamientos y muchas veces la polémica, la artista admite que desde hoy sus fotos estarán en la popular plataforma OnlyFans, que ofrece a sus suscriptores contenidos exclusivos mediante un determinado pago.

La compositora e intérprete de “Caramelo” se sincera y nos dice que publicará fotos sensuales y atrevidas “por necesidad”. “Cuando me lo proponen acepto de inmediato, miren lo que debo hacer para sobrevivir”, dice con un cierto tono de nostalgia por tiempos mejores.

“Yo soy una artista, he logrado que mis canciones sean reconocidas, tengo un tema clásico, estoy inscrita en la Apdayc porque escribo música y letra. Si me llevan a la Plaza de Armas, los turistas argentinos, españoles y chilenos me reconocen”, dice Monique.

SU VERDAD

Ante ese nuevo reto en su carrera, Monique saca pecho y orgullosa exige que no la metan en el mismo saco de otras figuras mediáticas que también lucen sus encantos en OnlyFans.

“Así esté vestida o desnuda soy una artista y esa es la gran diferencia con otras. Además, todo lo que hago es con arte y clase, no pretendo compararme, simplemente digo la verdad”, refiere la también conductora.

- ¿Se puede contar cómo fue esa especial sesión de fotos?

La hizo un fotógrafo de OnlyFans, a quien en un primer momento traté de una forma totalmente distante, porque no tenía la idea de quién era. Pero poco a poco fuimos rompiendo el hielo y me quedé sorprendida con su trabajo. No tuve reparo en mostrar mi cuerpo, pero desde un plano artístico; además, el ambiente era propicio, todo se hizo en la suite presidencial del Hotel Bolivar.

- Esa suite te trae gratos recuerdos...

Para mí es inolvidable, allí pasé una noche con Julio Iglesias. Pero no quiero hablar más de eso, porque todo lo tendrán que leer en mi libro.

- ¿Y qué ha dicho tu esposo de estas fotos?

No me interesa lo que diga mi marido, siempre he hecho lo que me ha parecido. Ningún hombre me ha podido dominar.

- ¿Quiénes quieran ver tus fotos, cuánto van a tener que pagar?

Voy a cobrar 30 dólares, porque sé que muchos me tienen ganas y no se van a arrepentir. Se los prometo.

VIDEO RECOMENDADO

Perro chivato es viral en redes sociales tras delatar a su amigo frente a su amo

Perro chivato es viral en redes sociales tras delatar a su amigo frente a su amo (18/10/2020)

TE PUEDE INTERESAR