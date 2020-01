Monique Pardo se sentó en el sillón rojo de “El valor de la verdad” y contó detalles desconocidos de su vida.

La primera pregunta que Beto Ortiz realizó fue la siguiente: “¿Te golpeó tu propia hija?”.

“Sí”, admitió la exvedette, mientras su hija Lucero, quien se encontraba en el set, miraba desconcertada.

La hija de Monique Pardo aseguró que nunca golpeó a su madre, sino que tuvo un “forcejeo” con ella: “Eso ha sido hace mucho tiempo, no ha sido que yo la golpee (...) lo que hice es defenderme, una reacción lógica”.

“Es como que alguien se me venga encima y yo empujo”, señaló Lucero.

Por su parte, Monique Pardo reveló que también golpeó a su hija cuando era adolescente: “Es verdad, (mi hija) no me pisoteó, pero me tocó (...) alguna vez la he abofeteado”.

Sin embargo, la exvedette no quiso contar más detalles de la supuesta agresión que sufrió de parte de su hija por temor a perderla: “Tengo miedo de perderla, la acabo de encontrar. Si ella dice que no me golpeó, no me golpeó".

Monique-Ojo