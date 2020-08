Monique Pardo habló de su estado de salud la misma que se le complicó y temió lo peor debido a la pandemia del Coronavirus. “Me compliqué con unas medicinas que me dieron para mi bronquitis asmática, hay médicos muy agresivos con la medicina, yo no necesito inhalador, y algo así fue que me complicó... A mí me vino una taquicardia de 150 de frecuencia cardiaca y así me tuvieron en emergencias cuatro horas. Nunca me llegó a faltar el aire, pero la agitación fue terrorífica”, señaló.

En otro momento, Pardo reveló al programa “América Hoy”, que se encontraba con mucho estrés. “Es muy importante no tener tensiones, porque yo vivía desesperada, en esta época, pensaba en mi nieta, en qué pasará, una desesperación, ¿cómo me cuido para que nadie me contagie y yo poder cuidar a los niños?... Me sentía responsable y la responsabilidad hacía que me desesperér”. En tres semanas nacerá el nuevo nieto de Monique y Ethel Pozo le prometió: “América Hoy se compromete a que, apenas llegue el bebé, estaremos con regalitos para él”.

En oro momento, la conductora le preguntó quién cuida de ella por estos días, y Monique respondió: “Yo estoy solita en casa, cometí un error al decirle a mi esposo que haga la cuarentena con sus hijos, pues pensábamos que era quince días; él me cuida, me cocina, y ahora no hay quién me cuide, hay días que no como bien y todo eso me está dañando”, indicó. Para finalizar, Monique pidió ayuda: “Yo no estoy sana, todavía, y sí quería pedirles ayuda para una tomografía de pulmones”.